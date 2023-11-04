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        Bedensel engelli Büşra'nın gelinlikle kına gecesi hayali gerçek oldu

        Amasya'da bedensel engelli 27 yaşındaki Büşra Çolak'ın gelinlikle kına gecesi hayalini, komşuları ve akrabaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:53
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        Bedensel engelli Büşra'nın gelinlikle kına gecesi hayali gerçek oldu
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        Amasya'da bedensel engelli 27 yaşındaki Büşra Çolak’ın gelinlikle kına gecesi hayalini, komşuları ve akrabaları gerçekleştirdi.

        Doğuştan bedensel engelli olan Çolak'ın, gelinlik giyerek kına gecesi yapmak istemesi üzerine komşuları ve akrabaları davetiye bastırdı, düğün salonunu ücretsiz olarak kiraladı.

        Gelinlik giyen, kuaförde de saçı yapılan Çolak, tekerlekli sandalyeyle yakınları eşliğinde düğün salonuna geldi.

        Eline kına yakılan Çolak ve davetliler, bir süre müzik eşliğinde eğlendi.

        Çolak, AA muhabirine, çok heyecanlı ve mutlu bir gün geçirdiğini dile getirerek, “Çok mutlu oldum, komşularımız beni çok mutlu etti. Böyle bir hayalim vardı, ne zamandır istiyordum, gerçekleşti, mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

        Düğün salonu sahibi olan ve organizasyon işi yapan Canan Zengin ise “Hep birlikte özel bir kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Hep hayalinde varmış kına gecesi olması, biz de ona destek olduk. Hep birlikte güzel bir gece geçirdik. Bugüne kadar çok çiftlerimize tanıklık ettik, hepsi birbirinden güzeldi ama en özeli Büşra kızımızdı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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