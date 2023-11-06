Amasya'da tıp fakültesi öğrencileri fidan dikti

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri fidan dikti.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleşen programda tıp fakültesi öğrencileri okul bahçesinde 130 fidanı toprakla buluşturdu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, burada yaptığı konuşmada, ağaç dikmenin Türk kültüründe çok yaygın yeri olduğunu söyledi.

Gittiği yeri çölse bile yeşerten bir medeniyetin mensupları olduklarını ifade eden Turabi, "Dolayısıyla yeşili ve doğayı korumalı ve gelecek nesillerin bu hazineden mahrum kalmaması için daha çok ağaç dikmeliyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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