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        Amasya'da çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:07
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        Amasya'da çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı.

        Kıreymir köyünde Ali Aslan’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı ev ile ahıra da sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

        Yangın sonucu ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, 400 balya saman ise kül oldu.

        Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, olay yerinde çalışmaları inceleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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