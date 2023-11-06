Amasya'da çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı Amasya'nınMerzifon ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı.

Amasya’nınMerzifon ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve 400 saman balyası yandı.

Kıreymir köyünde Ali Aslan’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı ev ile ahıra da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, 400 balya saman ise kül oldu.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, olay yerinde çalışmaları inceleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.