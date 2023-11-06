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        Suluova Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot kararı

        Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediyeye ait tüm sosyal tesislerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:26
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        Suluova Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot kararı
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        Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediyeye ait tüm sosyal tesislerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladıklarını bildirdi.

        Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli mazlumların yanlarında olduklarını ve bu insanlık sucuna duyarsız kalmadıkları belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünlerin satışı yasaklanmıştır. İlçemiz genelindeki belediyemize ait park, bahçe, kafe ve restoran gibi sosyal tesislerde Filistin halkına yönelik çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden tarihin en büyük soykırım ve de katliamını yapan İsrail’e ait tüm ürünlerin satışını yasakladık. Belediyenin başlattığı bu anlamlı boykot kararına ilçe esnaf ve halkının da destek vereceğine inanıyorum."

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