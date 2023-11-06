Amasya'da futbol turnuvasında İsrail'in Gazze saldırılarına pankartlı tepki Amasya Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü'nün organize ettiği futbol turnuvasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sporcular pankart açarak tepki gösterdi.

Amasya Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü’nün organize ettiği futbol turnuvasında, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sporcular pankart açarak tepki gösterdi.

Amasya Üniversitesi'nin Milli Hakimiyet Yerleşkesinde düzenlenen turnuvada, sporcular tarafından “Gazze’de Yapılan Zulmü Kınıyoruz” yazılı pankart açıldı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, İsrail’in Gazze’de katliam yaptığını, Amasya Üniversitesi olarak bu katliamı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

15 takım ve 157 sporcu katıldığı turnuva, 2 gün daha sürecek.