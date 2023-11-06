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        Amasya'da 32 TOGG marka araç bulunuyor

        Amasya'da resmi kurum ve vatandaşlarda olmak üzere toplam 32 yerli ve milli TOGG marka araç bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:20
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        Amasya'da 32 TOGG marka araç bulunuyor
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        Amasya’da resmi kurum ve vatandaşlarda olmak üzere toplam 32 yerli ve milli TOGG marka araç bulunuyor.

        Her geçen gün sayıları artan yerli ve milli araç TOGG, resmi kurumların yanında vatandaşlardan da oldukça ilgi görüyor. Amasya’daki 32 TOGG’un 1’i Amasya Ticaret ve Sanayi Odasında diğeri Amasya Valiliğinde ve 30'u ise vatandaşlarda bulunuyor.

        Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, “Yerli ve milli aracımız Amasya’ya geldi. Amasya’da 32 tane oldu. 32 sayısının önemi Amasya gibi bir ilde aslında halkımızda karşılık buldu, beğenildi, sevildiği anlamına geliyor. Bunun için başta Cumhurbaşkanımıza, sonra Rifat Hısarcıklıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu otomobilin daha gelişerek yurt dışına satılmasını bekliyorum, dünyada görmek istiyoruz. Ülkemiz yollarında gördük, şimdi sıra dünya yollarında.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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