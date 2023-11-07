Amasya'da jandarma yaya önceliği denetimi yaptı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında trafik ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.

Denetimde 123 araç ve sürücüsü kontrol edildi, sürücü ve yolculara yaya geçitleri ve okul geçitlerinde yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.