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        Amasya'da jandarma yaya önceliği denetimi yaptı

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:56
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        Amasya'da jandarma yaya önceliği denetimi yaptı
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında trafik ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.

        Denetimde 123 araç ve sürücüsü kontrol edildi, sürücü ve yolculara yaya geçitleri ve okul geçitlerinde yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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