Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sayılarla Atam" videosuyla andı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencilerince video klip hazırlandı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde, öğrencilerin Atatürk hakkındaki düşüncelerini dile getirmesi amacıyla "Sayılarla Atam" video klip çalışması gerçekleştirildi.

Klipte öğrenciler Atatürk'ü, "57 yıl yaşadı, 7 yaşında yetim kaldı, 11 savaştan sağ çıktı, 24 madalya kazandı, 3 bin 997 kitap okudu." ifadeleriyle anlattı.

Klibin sonunda ise "Saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verildi.

Cem Meşe, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, saygı ve rahmetle andıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz Atatürk'e olan sevgi ve özlemi dile getirdi. Güzel bir çalışma ortaya koyan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.