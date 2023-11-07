Suluova'da "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz Projesi"nin açılışı yapıldı

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uygulanan, "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Suluova TSO salonundaki açılışta yaptığı konuşmada, boyacılık ve inşaat alanının ülkenin önemli, birçok kalemi hareketlendiren ve istihdam oluşturan iş alanı olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün genelde iş yoğunluğu bulunan iş kolu olduğunu anlatan Gürçam, "Proje kapsamında gençlerimizin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve üretime katılmaları amaçlanıyor. Boyacılık ve dekorasyon üzerine alacakları mesleki eğitimlerin yanı sıra görecekleri uygulamalarla yurt içi ve yurt dışında gezi ve fuarlarla deneyim ve becerilerini artıracaklardır. Bu projeyi çok önemsiyor ve gençlerimize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Programa Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu ile diğer ilgililer katıldı.