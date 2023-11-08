Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da son 2 ayda 108 anız yangını meydana geldi

        Amasya'da 1 Eylül ile 7 Kasım arasında 108 anız yangını meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da son 2 ayda 108 anız yangını meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da 1 Eylül ile 7 Kasım arasında 108 anız yangını meydana geldi.

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında 108 anız yakma, 14 taksirle yangına sebebiyet verme olmak üzere 122 olay meydana gelirken, 122 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Çıkan yangınlardan ise 4 ev, 2 garaj, 4 samanlık ile 455 muhtelif cinste ağaç etkilendi.

        İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamada, anız yakılmasını önlemek için çalışmaların yıl boyunca sürdürdüğünü belirtilerek, ekiplerin çiftçilere toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında önleyici devriye ve bilgilendirme toplantılarıyla anız yakmanın verdiği zararları anlattığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
        Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
        Amasya'da "narlı" türü kenevirin tohum hasadı yapıldı
        Amasya'da "narlı" türü kenevirin tohum hasadı yapıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Suluova'da "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz Projesi"nin açılışı yapıldı
        Suluova'da "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz Projesi"nin açılışı yapıldı
        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sayılarla Atam" videosuyla andı
        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sayılarla Atam" videosuyla andı
        Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı