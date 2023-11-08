Amasya'da "narlı" türü kenevirin tohum hasadı yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde "narlı" türü kenevirin tohum hasadı gerçekleştirildi.

Uzunoba köyünde düzenlenen programda, açılan stantlarda kenevir ve ürünleri ile ilgili bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Uğur Balkuv tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Balkuv, çok eski bir bitki olan kenevirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da tekrar ülkenin gündemine getirildiğini, araştırma sürecinin ardından 2021'de bu alanda yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kenevir bitkisinin yetişmesi için ideal bölgeler olan Samsun, Amasya ve Kastamonu'da ekim yaptıklarını, bu yıl üç ilde 5 bin 500 dekara yakın alanda kenevir ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Balkuv, "Çeşitli sebeplerle dünyada ekimine uzun süre ara verildi. 1930'lardan 1990'lara kadar ara verilen bir bitki ama 1990'dan sonra endüstriyel kenevir tohumunun oluşturulmasıyla dünya bu ürünün tarımına ağırlık vermeye başladı. Hem gıda hem tekstil hem ilaç hem otomotiv hem savunma hem mobilya hem inşaat sektörlerine çok ciddi ürünler oluşturabilmek mümkün." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Balkuv, kenevir ekimi yapan çiftçi Davut Yahşi'ye Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Atatürk tablosu hediye etti.

Daha sonra arazide kenevir tohumunun hasadı gerçekleştirildi.

Programa Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çiftçiler katıldı.