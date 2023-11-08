Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı

        Amasya'da oluşan küçük çaplı hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da oluşan küçük çaplı hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ezinepazar köyünde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir süre sonra kayboldu.

        Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Amasya'da "narlı" türü kenevirin tohum hasadı yapıldı
        Amasya'da "narlı" türü kenevirin tohum hasadı yapıldı
        Amasya'da son 2 ayda 108 anız yangını meydana geldi
        Amasya'da son 2 ayda 108 anız yangını meydana geldi
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Suluova'da "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz Projesi"nin açılışı yapıldı
        Suluova'da "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz Projesi"nin açılışı yapıldı
        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sayılarla Atam" videosuyla andı
        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sayılarla Atam" videosuyla andı
        Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı