Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı

Amasya'da oluşan küçük çaplı hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ezinepazar köyünde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir süre sonra kayboldu.

Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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