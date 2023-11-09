Amasya'da kadınlar dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin'e bağışladı Amasya Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları gönüllüleri, İyilik Atölyelerinde dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin yararına bağışladı.

Amasya Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları gönüllüleri, İyilik Atölyelerinde dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin yararına bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Kadın Kolları gönüllüleri, el emeğiyle yaptıkları ürünlerden kazandıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

Ayvaz, anlamlı bağış ve emeklerinden dolayı TDV Amasya Kadın Kollarına ve gönüllü olarak çalışan kadınlara teşekkür etti.