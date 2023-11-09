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        Amasya'da kadınlar dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin'e bağışladı

        Amasya Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları gönüllüleri, İyilik Atölyelerinde dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin yararına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:44
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        Amasya'da kadınlar dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin'e bağışladı
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        Amasya Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları gönüllüleri, İyilik Atölyelerinde dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin yararına bağışladı.

        Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Kadın Kolları gönüllüleri, el emeğiyle yaptıkları ürünlerden kazandıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

        Ayvaz, anlamlı bağış ve emeklerinden dolayı TDV Amasya Kadın Kollarına ve gönüllü olarak çalışan kadınlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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