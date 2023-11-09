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        Amasya'da Gazze için 1 milyon 792 bin lira bağış toplandı

        Amasya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesince organize edilen yardım kampanyalarında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için 1 milyon 792 bin 566 lira bağış toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:38
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        Amasya'da Gazze için 1 milyon 792 bin lira bağış toplandı
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        Amasya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesince organize edilen yardım kampanyalarında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için 1 milyon 792 bin 566 lira bağış toplandı.

        Amasya'da açılan kermeslerde 589 bin 145 lira, camilerde de 1 milyon 203 bin 421 lira Gazze halkı için bağışlandı.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya halkına teşekkür ederek bu durumdan dolayı gururlandıklarını söyledi.

        İsrail'in saldırıları sonucu binlerce masumun hayatını kaybettiğini hatırlatan Ayvaz, "Amasya halkı olarak Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için organizasyonlar düzenledik. Toplanan parayı TDV aracılığıyla Filistin'e ulaştıracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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