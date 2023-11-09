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        Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:48
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        Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Savaş G. idaresindeki 35 KA 8955 plakalı otomobil, Turhal-Amasya kara yolunun Kapıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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