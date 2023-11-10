Amasya'da 22 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'nınMerzifon ilçesinde bir evde 22 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir evde sahte içki üretilerek satışının yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlediği operasyonda M.K'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 22 litre sahte içki ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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