Amasya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Amasya'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Şeyhcui Mahallesinde ikamet eden Mustafa Us’tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Us'un evine gelen ekipler, yaşlı adamın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, Us'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Us'un cenazesi, Amasya Belediyesi gasilhanesindeki morga kaldırıldı.

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