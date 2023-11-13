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        Amasya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Amasya'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:12
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        Amasya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Amasya'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Şeyhcui Mahallesinde ikamet eden Mustafa Us’tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Us'un evine gelen ekipler, yaşlı adamın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, Us'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Us'un cenazesi, Amasya Belediyesi gasilhanesindeki morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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