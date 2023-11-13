Suluova'da bağ evi yangın sonucu kullanılmaz hale geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Bayırlı köyünde Nazif Barutçu'ya ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eve elektrik akımını sağlayan kablonun patlayarak kıvılcım saçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Bağ evi yangında kullanılamaz hale geldi.

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