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        Amasya'da UMKE Temel Eğitim Programı düzenlendi

        Amasya'da, 2023 Yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında UMKE Temel Eğitim Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:48
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        Amasya'da UMKE Temel Eğitim Programı düzenlendi
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        Amasya'da, 2023 Yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında UMKE Temel Eğitim Programı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Suluova Yedi Kuğular Millet Bahçesi'nde düzenlenen eğitimde 21 sağlık çalışanına, 21 konu başlığı altında teorik ve uygulamalı UMKE Temel Eğitimi verildi.

        Eğitim sonunda paydaş kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi. Deprem sonrası arama kurtarma ve hasta nakli yapılan tatbikatta sağlık personeli görev aldı.

        İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, tatbikatın kaza ve afetlerde kısa sürede ve doğru müdahalenin pekiştirilmesi amacıyla yapıldığını belirterek, katılım sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

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