Amasya Üniversitesinde probiyotik üretim çalışmaları başladı
Amasya Üniversitesinde, tarım ve hayvancılık sektörü için faydalı bakterilerden özel probiyotik üretimi için çalışmalara başlandı.
Amasya Üniversitesinde, tarım ve hayvancılık sektörü için faydalı bakterilerden özel probiyotik üretimi için çalışmalara başlandı.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burak Bilgin'in danışmanlığını yaptığı çalışma, özel bir şirket ve KOSGEB desteğiyle sürdürülüyor.
Çalışmaları inceleyen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, proje sonunda Amasya'nın içinden geçen Yeşilırmak Nehri ile Ters Akan Çayı'nın temizlenmesi başta olmak üzere ülke çapında tarım ve hayvancılık için gün geçtikçe azalan kullanılabilir su kaynaklarına çare bulmayı hedeflediklerini kaydetti.
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