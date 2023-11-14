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        Amasya'da, "Tarihi Süreçte İsrail-Filistin Meselesi" paneli düzenlendi

        Amasya Üniversitesi tarafından, "Tarihi Süreçte İsrail-Filistin Meselesi" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:50
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        Amasya'da, "Tarihi Süreçte İsrail-Filistin Meselesi" paneli düzenlendi
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        Amasya Üniversitesi tarafından, "Tarihi Süreçte İsrail-Filistin Meselesi" paneli düzenlendi.

        Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Keçeci Kurt'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve akademik personel katıldı.

        Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özçelik, Ortadoğu ve Balkanlar'da 20. yüzyılda yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında sorunun temelinde Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı boşluğun doldurulamamış olmasının yattığını anlatarak, "Mücadele, Filistin'i inandıkları kutsallardan dolayı kutsal yurt sayanlar ile fiilen toprak üzerinde tasarruf yetkisi bulunanlar arasında yaşanıyor." dedi.

        Panel, Rektör Turabi'nin katılımcılara teşekkür belgelerini vermesiyle sona erdi.

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