Amasya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Orhan Köseoğlu yönetimindeki 34 DBJ 408 plakalı otomobil, Özden Turan idaresindeki 05 ACJ 886 plakalı kamyonet, Ceyhan Altay idaresindeki 59 AFR 182 plakalı otomobil ve Özcan Yürür yönetimindeki 52 AEB 606 plakalı tır, sanayi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 34 DBJ 408 plakalı otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan 4 kişi ile kamyonet sürücüsü Özden Turan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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