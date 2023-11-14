Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Orhan Köseoğlu yönetimindeki 34 DBJ 408 plakalı otomobil, Özden Turan idaresindeki 05 ACJ 886 plakalı kamyonet, Ceyhan Altay idaresindeki 59 AFR 182 plakalı otomobil ve Özcan Yürür yönetimindeki 52 AEB 606 plakalı tır, sanayi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, 34 DBJ 408 plakalı otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan 4 kişi ile kamyonet sürücüsü Özden Turan yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Taşova Kaymakamı Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret
        Taşova Kaymakamı Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret
        Amasya'da, "Tarihi Süreçte İsrail-Filistin Meselesi" paneli düzenlendi
        Amasya'da, "Tarihi Süreçte İsrail-Filistin Meselesi" paneli düzenlendi
        Amasya Üniversitesinde probiyotik üretim çalışmaları başladı
        Amasya Üniversitesinde probiyotik üretim çalışmaları başladı
        Amasya'da UMKE Temel Eğitim Programı düzenlendi
        Amasya'da UMKE Temel Eğitim Programı düzenlendi
        Suluova'da bağ evi yangın sonucu kullanılmaz hale geldi
        Suluova'da bağ evi yangın sonucu kullanılmaz hale geldi
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı