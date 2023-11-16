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        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:21
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        Amasya'da sis etkili oldu
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        Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Sabah erken saatlerde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde trafikteki araçlar kontrollü seyretti.

        Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebilirken trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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