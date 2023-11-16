Amasya'da tarihi cami ve hamam restore edilecek Amasya'da Osmanlı döneminden kalma cami ve hamam restore edilecek.

Amasya'da Osmanlı döneminden kalma cami ve hamam restore edilecek.

Merkeze bağlı Kale köyünde 1800'lü yılların sonunda yapıldığı tahmin edilen cami ve hamamın restorasyonu için Amasya İl Özel İdaresi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Amasya İl Özel idaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kültür varlıklarını ayağa kaldırmak, korumak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve köy halkının kullanımına sunmak amacıyla kapsamlı bir proje hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında, köy sınırları içinde yer alan şelaleye yürüyüş rotaları çizilerek, seyir teraslarının oluşturulması ile sosyokültürel etkinlikler açısından zenginleştirilmesinin de planlandığını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Amacımız, kültür mirası olan tescilli köy hamamını ve camiyi yok olma tehlikesinden kurtarmak, onarıp ayağa kaldırmak ve gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde teslim etmek, onları bir sanat eseri olduğu kadar bir tarihi belge olarak da korumaktır. Bizden desteklerini esirgemeyen, Valimiz Yılmaz Doruk, milletvekillerimiz Haluk İpek ve Hasan Çilez ile projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."