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        Amasya Valisi Doruk, Merzifon ilçesini ziyaret etti

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:20
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        Amasya Valisi Doruk, Merzifon ilçesini ziyaret etti
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Doruk, ilçeye gelişinde Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Vali Doruk, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Gül, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Almaç'ı ziyaret ederek, vatandaşlara sunulan hizmetler konusunda bilgi aldı.

        İlçe esnafını ziyaret eden Doruk, ardından ilçede restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kızlar Mektebi'nde incelemelerde bulundu.

        Daha sonra Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan Merzifon Dokuması kursuna katılan kursiyerlerle bir araya gelen Doruk, atölyelerdeki tezgahlarda üretilen peştamal, çarşaf, masa örtüsü, elbise, kravat, çanta gibi hediyelik ürünleri inceledi.

        Doruk, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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