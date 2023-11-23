Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, 47 okul servis aracı kontrol edildi. Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

- Tarımsal Sulama Toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Tarımsal Sulama Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, arazi sulama suyunun daha verimli ve ekonomik biçimde kullanılması konuları ele alındı.

Toplantıya, daire müdürleri ve köy muhtarları katıldı.

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