Amasya'da pikap ile çarpışan otomobil yandı, 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde pikap ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada 4 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 05 ACJ 652 plakalı pikap, 100. Yıl Sanayi Sitesi kavşağında, F.P'nin kullandığı 05 AD 049 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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