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        Amasya'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:11
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        Amasya'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Merzifon-Samsun kara yolunda faaliyet gösteren bir gece kulübünde bekçi olarak çalışan İ.T. (49) ile A.B. (19) ve H.B. (26) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan A.B ile H.B, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri Merzifon Adliyesi'nde hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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