AK Parti Milletvekili Çilez'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çilez mesajında, öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukları yetiştirirken, onlara sadece okuma yazma öğretmeyi değil insani, ahlaki, vicdani, milli ve manevi değerleri özümsemiş sorumluluklarla yarınları inşa ettiğini belirtti.

Öğretmenlerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurgulayan Çilez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli öğretmenlerimizin öncülüğünde tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirecek, bu memleketi, milleti ve milli iradeyi sahiplenecek gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak, bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Öğretmenler Günü'nüzü tebrik eder, aileniz ve öğrencilerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür dilerim. Amasya ilimizde ve ilçelerimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize selam ve saygılarımı sunarım."