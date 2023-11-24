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        Amasya'da polislerden sürpriz "Öğretmenler Günü" kutlaması

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir ortaokula giderek sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:21
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        Amasya'da polislerden sürpriz "Öğretmenler Günü" kutlaması
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir ortaokula giderek sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdar Zeren Ortaokulu öğretmenlerini habersiz ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Sınıfları tek tek gezen polisler, öğretmenlere çikolata ve çiçek takdim etti.

        Okul Müdürü Hami Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Odamıza çiçeklerle, çikolatalarla geldiler, çok da mutlu ettiler bizi o anlamda. Böyle bir günde, böyle bir sürpriz gerçekten beklemiyorduk, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Ekipler öğrencilere de çikolata dağıtarak siber suçlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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