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        Kapalı dükkanın önündeki süpürgeyi aldı "İbanınıza yollayayım tutarı" notunu bıraktı

        Amasya'da dükkan sahibini bulamayan müşteri, iş yerinin önündeki çalı süpürgeyi alarak, kapıya telefon numarasının da yazılı olduğu, "Süpürge aldım, ibanınıza yollayayım tutarı" notunu bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:10
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        Kapalı dükkanın önündeki süpürgeyi aldı "İbanınıza yollayayım tutarı" notunu bıraktı
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        Amasya'da dükkan sahibini bulamayan müşteri, iş yerinin önündeki çalı süpürgeyi alarak, kapıya telefon numarasının da yazılı olduğu, "Süpürge aldım, ibanınıza yollayayım tutarı" notunu bıraktı.

        Yüzevler Mahallesi'nde bakliyat ürünleri satan dükkan sahibi, bir yere mal götürmek için kısa süreliğine iş yerinden ayrıldı. O esnada dükkana gelen bir müşteri, kapının önündeki satılık çalı süpürgesini alıp kapıya bir not bıraktı.

        Dükkana geldiğinde telefon numarasının da yazılı olduğu "Süpürge aldım, ibanınıza yollayayım tutarı" notunu görünce çok şaşıran dükkan sahibi, notun üzerindeki telefon numarasını arayarak müşteri ile iletişime geçti.

        Dükkan sahibinin banka bilgilerini alan müşteri, süpürgenin bedelini dükkan sahibine gönderdi.

        Dükkan sahibi Emre Can Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, notu görünce duygulandığını söyleyerek, "10 dakikalığına bir yere malzeme götürmek için dükkanı kilitledim. Dükkanıma geri döndüğümde kapıda bir notla karşılaştım. Sağ olsun duyarlı bir müşterimiz, dükkan kilitli olduğundan dolayı, kapıda süpürge vardı. Süpürgeyi almış, küçük bir not bırakmış. Gerçekten iyi insanlar hala varmış, sağ olsun insanlık ölmemiş." diye konuştu.

        Müşterinin süpürgeyi alıp notu bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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