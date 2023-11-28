Suluova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Ferhat D'nin kullandığı 05 ABA 814 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf P. idaresindeki 60 ADB 739 plakalı otomobil Otogar mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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