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        Suluova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:34
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        Suluova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

        Ferhat D'nin kullandığı 05 ABA 814 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf P. idaresindeki 60 ADB 739 plakalı otomobil Otogar mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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