Merzifon'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında okullarda diş taraması yapılması için imzalanan protokol kapsamında ilçe merkezinde ve köy okullarında eğitime devam eden 1500 ilkokul öğrencisine ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. ​​​

Tarama yapılan 103 öğrenci ise tedavi amacıyla Merzifon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yönlendirildi. Taşımalı eğitim gören 800 öğrenciye de diş macunu ve fırça seti dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere diş ve ağız bakımı hakkında da bilgi verildi.