Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı yapıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yapılan ve içinde oyun grupları ile dernek ofisinin yer aldığı Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yapılan ve içinde oyun grupları ile dernek ofisinin yer aldığı Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Şafak Gürçam, açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylerin eğitimleri, istihdamı, sosyal yardımları, tedavi gibi çok sayıda hak için çok sayıda hizmeti hayata geçirdiğini söyledi.

        Belediye Başkanı Fatih Üçok ise daha önce uygunsuz ortamda bir dernek ofisi bulunduğunu dile getirerek, "Buna gönlümüz razı olmadı ve özel kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi içerisinde oyun grupları ile dernek ofisinin bulunduğu engelsiz yaşam parkını inşa ederek hizmetlerine sunduk." dedi.

        Konuşmaların ardından Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz tarafından Gürçam ve Üçok'a teşekkür plaketi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenlendi
        Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenlendi
        Merzifon'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
        Merzifon'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
        İçinde 5 bin lira olan cüzdan, sahibine teslim edildi
        İçinde 5 bin lira olan cüzdan, sahibine teslim edildi
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yara...
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yara...
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Merzifon'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
        Merzifon'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı