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        Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenlendi

        Amasya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:24 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:24
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        Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenlendi
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        Amasya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu panel düzenlendi.

        İl Müftülüğünde düzenlenen panelde konuşan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Hazreti Muhammed'in eşlerine davranışlarından örnekler vererek, İslam'ın kadına bakış açısından bahsetti.

        Ayvaz, programın hazırlanmasında emeği olan ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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