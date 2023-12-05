Amasya'da Özel Çocuklar Spor Şenliği düzenlendi

Amasya'da engelli çocuklar için "Özel Çocuklar Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

Amasya Spor Salonu'nda özel bir eğitim kurumu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen şenlikte engelli çocuklar futbol, dart, flor curling, masa tenisi, tenis, kriket, basketbol gibi farklı spor branşlarında müsabakalara katıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, gazetecilere, engelli bireylerin bir spor branşıyla uğraşmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Birçok spor branşının tanıtımını yaparak, kardeşlerimizi spora alıştırmaya çalıştık. Spor bu gençlerimize ayrı bir güzellik katıyor topluma adaptasyon noktasında. Sağlıkları açısından da kendilerini daha iyi hissettiklerine inanıyoruz. Sosyalleşme noktasında da daha güzel bir ortam içinde bulunuyorlar. Elimizden geldiğince engelli kardeşlerimize antrenör, tesis ve spor malzemeleri konusunda her türlü imkanı sağlamaya gayret edeceğiz." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Mehmet Ali Koç ise canlarının sıkılmaması ve sporla ilgilenebilmeleri açısından güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.