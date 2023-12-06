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        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı

        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Üçok başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:37
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        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı
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        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Üçok başkanlığında gerçekleştirildi.

        Üçok, toplantıda yaptığı açıklamada, 2023 yılındaki tüm meclis toplantılarında kararların tamamının ortak kararla alındığını vurgulayarak, uyum ve huzur içinde yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.

        Belediye başkanlığını 2014 yılında devraldığını, 9 yıl 9 aylık görevi boyunca ilçeye çok sayıda proje, yatırım ve hizmet kazandırdıklarını anlatan Üçok, şunları kaydetti:

        "Yoğun ve hummalı bir yıl geçirdik. Şehrimizin değişim ve dönüşümünü gerçekleştirecek birçok karara, yatırıma, hizmete ve projeye imza attık. İlçemizin lehine olan tüm çalışmalara, şehrimizin gelişip kalkınması ve güzelleşmesi için alınan bu kararlara katkısı olan tüm meclis arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 2004 yılının ilk üç ayında meclis toplantılarımızda da aynı aşk ve heyecanla bu çalışmalarımız devam eder inşallah."

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