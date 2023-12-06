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        Kaymakam Büyükkaymakcı'dan şehit ailelerine ziyaret

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:40
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        Kaymakam Büyükkaymakcı'dan şehit ailelerine ziyaret
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Büyükkaymakcı, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fatih Bayram ile 1995 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde şehit düşen İsmail Toka, 1991 yılında Hakkari'de şehit lan Salih Çakan ve 1991 yılında Bingöl'de şehit düşen Hayati Arduç'un ailelerine ziyarette bulundu.

        Şehit aileleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Büyükkaymakcı, şehit yakınlarına kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

        Büyükkaymakcı, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

        Şehit yakınları da Büyükkaymakcı'ya ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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