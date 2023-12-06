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        Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı" açıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:42
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        Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı" açıldı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

        Şehit Ümit Çoban Ortaokulu öğrencilerinin projelerin yer aldığı serginin açılışı, okulun toplantı salonunda yapıldı.

        Açılış törenine Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Büyükkaymakcı, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

        Daha sonra Büyükkaymakcı ve protokol üyeleri, öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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