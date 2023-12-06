Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da tır dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da İran plakalı bir tırın dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da tır dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da İran plakalı bir tırın dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

        Bu sırada tırın dorsesinde bulunan 3 düzensiz göçmen, brandayı yırtarak kaçtı.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen daha bulunduğu belirlendi.

        Kaçan düzensiz göçmenler, ekipler tarafından kısa sürede bulundu. Düzensiz göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi yapı...
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi yapı...
        Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı" açıldı
        Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı" açıldı
        Kaymakam Büyükkaymakcı'dan şehit ailelerine ziyaret
        Kaymakam Büyükkaymakcı'dan şehit ailelerine ziyaret
        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        Amasya'da Özel Çocuklar Spor Şenliği düzenlendi
        Amasya'da Özel Çocuklar Spor Şenliği düzenlendi