Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

        Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

        1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulandı.

        Ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

        Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Amasya'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Amasya'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı
        Dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı
        Suluova'da lise öğrencileri Filistinli çocuklar için kermes düzenledi
        Suluova'da lise öğrencileri Filistinli çocuklar için kermes düzenledi