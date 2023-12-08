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        Amasya'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:23
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        Amasya'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G, fiziki takip sonucu Sofular Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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