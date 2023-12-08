Amasya'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G, fiziki takip sonucu Sofular Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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