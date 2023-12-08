Gümüşhacıköy'de trafik denetimi yapıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yapıldı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki ana cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, abartı egzozlu otomobil sürücüsüne 4 bin 60 lira para cezası uygulandı. Ayrıca muayenesi olmayan, ters yönde ilerleyen, ehliyetsiz ve alkolü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan 26 kişiye toplam 55 bin 790 lira idari para cezası uygulandı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, abartı egzozun trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.