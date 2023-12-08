Merzifon'da okul servisleri denetlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur içinde sürdürülebilmesi amacıyla okul servisleri denetlendi.

Ekiplerin 26 aracın evrakını incelediği denetimde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri de kontrol edildi.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

Öğrencilerin güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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