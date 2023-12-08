Suluova'da "Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımıyla Çevresel Adalete" projesine hibe Suluova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen, "Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımıyla Çevresel Adalete" projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığından 32 bin 222 avro hibe almaya hak kazandı.

Suluova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen, "Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımıyla Çevresel Adalete" projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığından 32 bin 222 avro hibe almaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, proje kapsamında Avusturya'nın Viyana şehrinde 6 öğretmenin 5 günlük yapılandırmacı eğitim yaklaşımında dijital akıcılık kursuna, 6 öğretmenin 5 günlük işbaşı gözlem eğitimine, 8 öğrencinin ise 2 öğretmen ile 5 günlük çevre eğitimine, 2 öğretmenin de yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temelli öğretim faaliyetine katılacağını anlattı.

Davu, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.