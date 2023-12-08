Amasya'da öğrenciler artırılmış gerçeklik gözlükleriyle tanıştı

Amasya Fatih İlkokulu öğrencileri, artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanarak bilgilendirildi.

Okulun 1-F sınıf öğretmeni Sevda Duran, artırılmış gerçeklik gözlüklerini öğrencilere tanıtarak, geleceğin eğitim anlayışına kapılarını araladıklarını söyledi.

Artırılmış gerçeklik gözlükleriyle yapılan sunumun hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu anlatan Duran, "Artırılmış gerçeklik gözlükleriyle tanıştık ve bu sihirli pencereden bilginin renkli dünyasına adım attık. Dr. Gökhan Sontay ve Dr. Volkan Sayın’ın öncülüğünde gerçekleşen bu etkinlik, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirdi, öğrenmeyi heyecan verici bir maceraya dönüştürdü." diye konuştu.