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        Amasya Üniversitesince Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi

        Amasya Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Sessiz Çığlık Amasya" temalı yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:21
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        Amasya Üniversitesince Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi
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        Amasya Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Sessiz Çığlık Amasya" temalı yürüyüş düzenledi.

        İstasyon Köprüsü'nde toplanan akademisyenler ve üniversite çalışanları, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım uyguladığını söyledi.

        Gazze'de çok büyük bir trajedi yaşandığını, büyük bir insanlık suçu işlendiğini anlatan Turabi, şöyle konuştu:

        "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 36 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırılar düzenlemiş. Bu hain saldırılar hala devam etmektedir. Kilometrekare başına yaklaşık 99 ton patlayıcı düşmüştür. İsrail güya uygar dünyanın gözünün içine baka baka sivil, kadın, çocuk, yaşlı ve genç ayrımı yapmadan, okul, üniversite, hastane demeden bombalıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kısa sürede bu kadar çok kadın ve çocuktan oluşan sivil ölümü başka hiçbir yerde yaşanmamıştır. Yaptığımız sessiz çığlığa Rabb'im şahittir. Sessiz çığlığımıza Yavuz Selim Meydanı şahittir. Sessiz çığlığa Amasya şahittir. Bu sessiz çığlık, öldürülen masum çocukların çığlıdır."

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dua ile program sona erdi.

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