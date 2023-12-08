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        Amasya'da öğrenciler jandarma ile buluştu

        Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler jandarma ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:41
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        Amasya'da öğrenciler jandarma ile buluştu
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        Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler jandarma ile buluştu.

        Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Yeşilyenice İlköğretim Okulu'nda öğrencilere jandarma hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, jandarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri inceledi, arama köpeklerini yakından tanıdı.

        Öğrencilere jandarmanın çalışma prensipleri, günlük görevleri ve toplumla etkileşimi konularında interaktif şekilde bilgi sunuldu. Etkinlikte zırhlı araçlar ve jandarma personelinin teçhizatları öğrencilere tanıtılarak, jandarmanın görev ve sorumlulukları detaylı bir şekilde aktarıldı.

        Etkinliğe katılan öğrenciler ise jandarma ile tanışmaktan ve bilgiler edinmekten dolayı memnun olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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