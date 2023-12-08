Amasya'da öğrenciler jandarma ile buluştu Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler jandarma ile buluştu.

Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler jandarma ile buluştu.

Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Yeşilyenice İlköğretim Okulu'nda öğrencilere jandarma hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, jandarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri inceledi, arama köpeklerini yakından tanıdı.

Öğrencilere jandarmanın çalışma prensipleri, günlük görevleri ve toplumla etkileşimi konularında interaktif şekilde bilgi sunuldu. Etkinlikte zırhlı araçlar ve jandarma personelinin teçhizatları öğrencilere tanıtılarak, jandarmanın görev ve sorumlulukları detaylı bir şekilde aktarıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise jandarma ile tanışmaktan ve bilgiler edinmekten dolayı memnun olduklarını ifade etti.