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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:10
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Evlerde ve eklentilerinde narkotik köpeği "Puslu" ile yapılan aramada 1 kilo 87,2 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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