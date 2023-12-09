Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Evlerde ve eklentilerinde narkotik köpeği "Puslu" ile yapılan aramada 1 kilo 87,2 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.