Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Evlerde ve eklentilerinde narkotik köpeği "Puslu" ile yapılan aramada 1 kilo 87,2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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