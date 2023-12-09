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        Amasya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:48
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        Amasya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul’a giden bir minibüste bulunan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Amasya kent girişinde bulunan uygulama noktasına gelmeden araç sürücüsü tarafından yol kenarında indirildi.

        Uygulama noktasının geçilmesinden sonra tekrar minibüse binecek olan düzensiz göçmenler, bu mevkiye yakın bir tarlada yürürken polis ekiplerince yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemler için emniyete götürüldü.

        Minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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